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Лукашенко собирается в Иран

Лукашенко собирается в Иран
Президент Беларуси намерен посетить Иран с официальным визитом.

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравительную телеграмму президенту Ирана Эбрагиму Раиси в связи с 44-летием победы Исламской революции в Иране.

Глава белорусского государства отметил, что Иран – важнейший игрок на мировой политической арене. Кроме того, Лукашенко отметил поступательное развитие страны во всех областях.

В заключение белорусский лидер указал на то, что Иран и Беларусь связывают годы дружбы и равноправного диалога.  

Лукашенко также отметил, что рассчитывает посетить Тегеран с официальным визитом. На повестке обсуждение всех сфер экономического и политического сотрудничества.

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что Иран пригрозил США планом "Б"

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