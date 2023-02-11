Лукашенко собирается в Иран

Президент Беларуси намерен посетить Иран с официальным визитом.
Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравительную телеграмму президенту Ирана Эбрагиму Раиси в связи с 44-летием победы Исламской революции в Иране.
Глава белорусского государства отметил, что Иран – важнейший игрок на мировой политической арене. Кроме того, Лукашенко отметил поступательное развитие страны во всех областях.
В заключение белорусский лидер указал на то, что Иран и Беларусь связывают годы дружбы и равноправного диалога.
Лукашенко также отметил, что рассчитывает посетить Тегеран с официальным визитом. На повестке обсуждение всех сфер экономического и политического сотрудничества.
Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что Иран пригрозил США планом "Б"