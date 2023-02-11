В Турции задержали возможных мародеров  

Опубликовано: 20:41, 11 фев 2023 (UTC+3 MSK)

В восьми провинциях по подозрению в мародерстве было задержано 48 человек.

Сегодня в Турции силовиками было задержано 48 человек по обвинению в мародерстве в населенных пунктах, постарадвших в результате землетрясения. В настоящее время ведется допрос задержаннх.

Напомним, что согласно последним данным в результате удара стихии в стране погибло более 22 тыс человек.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что власти страны будут бороться с мародерами.