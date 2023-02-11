Тысячи смертей в Турции на совести преступных застройщиков

Опубликовано: 19:55, 11 фев 2023 (UTC+3 MSK)

В Турции ведется следствие в отношении недобросовестных застройщиков, здания которых рухнули в результате землетрясения.

Мэр Эрзина в Хатае Оккеш Альмасоглу сообщил о том, что Эрзин оказался единственным районом, где в результате землетрясения не обрушилось ни одного здания.

По его словам, с тех пор, как он стал главой района, на этой территории не было нелегально построено ни одного здания. "На меня злились, меня критиковали и мне угрожали потому, что я не допускал нелегального строительства. Зато теперь меня не мучает совесть", - поделился он в беседе с журналистами.

Напомним, что в Турции после землетрясения, унесшего жизни 21 848 человек, было арестовано по меньшей мере 12 представителей строительного бизнеса. Среди арестованных – предприниматель из провинции Газиантеп и одиннадцать человек из провинции Шанлыурфа.

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что в Турции будут ловить мародеров.