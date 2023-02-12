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Риад Мамедов сыграет «Прерванные грёзы» в Москве

Риад Мамедов сыграет «Прерванные грёзы» в Москве
Азербайджанский пианист выступит с концертом «Прерванные грёзы» в Москве.

Азербайджанский пианист Риад Мамедов выступит в Москве в концертном зале «Зарядье». Концерт под названием «Прерванные грёзы» состоится 15 февраля.

Слушателей ждет авторская интерпретация сочинений Иоганна Себастьяна Баха и Фридерика Шопена, джазовые импровизация, мугам, музыка Клода Дебюсси и Вагифа Мустафазаде, а также композиции Риада Мамедова.  

Ранее «Вестник Кавказа» рассказывал о трех азербайджанских литературных классиках.

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