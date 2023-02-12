Риад Мамедов сыграет «Прерванные грёзы» в Москве

Опубликовано: 3:45, 12 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Азербайджанский пианист выступит с концертом «Прерванные грёзы» в Москве.

Азербайджанский пианист Риад Мамедов выступит в Москве в концертном зале «Зарядье». Концерт под названием «Прерванные грёзы» состоится 15 февраля.

Слушателей ждет авторская интерпретация сочинений Иоганна Себастьяна Баха и Фридерика Шопена, джазовые импровизация, мугам, музыка Клода Дебюсси и Вагифа Мустафазаде, а также композиции Риада Мамедова.

Ранее «Вестник Кавказа» рассказывал о трех азербайджанских литературных классиках.