Иран пригрозил США планом "Б"

Опубликовано: 17:45, 11 фев 2023 (UTC+3 MSK)

МИД Ирана: возможность возвращения к СВПД не может сохраняться вечно.

Глава МИД Ирана Амир Абдоллахиян предупредил США, что время возможности сесть за стол переговоров и вернуться к нормам СВПД истекает.

По его словам, пока все стороны, подписавшие ядерную сделку в 2015 году, могут вернуться к соглашению. Однако такая возможность не может существовать вечно, так как Тегеран не видит никакой выгоды от соблюдения СВПД.

Министр подчеркнул, что Тегеран может как оживить СВПД, так и приступить к выполнению плана «Б». В то же время Абдоллахиян отметил, что пока Иран полон решимости достичь консенсуса с США.

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что в Иране задержали подозреваемых в нападении в Исфахане.