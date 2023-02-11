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Иран пригрозил США планом "Б"

Иран пригрозил США планом &quot;Б&quot;
МИД Ирана: возможность возвращения к СВПД не может сохраняться вечно.

Глава МИД Ирана Амир Абдоллахиян предупредил США, что время возможности сесть за стол переговоров и вернуться к нормам СВПД истекает.

По его словам, пока все стороны, подписавшие ядерную сделку в 2015 году, могут вернуться к соглашению. Однако такая возможность не может существовать вечно, так как Тегеран не видит никакой выгоды от соблюдения СВПД.

Министр подчеркнул, что Тегеран может как оживить СВПД, так и приступить к выполнению плана «Б». В то же время Абдоллахиян отметил, что пока Иран полон решимости достичь консенсуса с США. 

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что в Иране задержали подозреваемых в нападении в Исфахане. 

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