Свет и воду отключили в Астрахани

Опубликовано: 17:25, 11 фев 2023 (UTC+3 MSK)

В Астрахани отключили свет и холодную воду.

Авария привела к приостановке подачи электроэнергии и холодной воды в Астрахани. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города. В зону отключения попали водопроводные сети трех районов: Кировского, Советского и Ленинского.

В настоящее время подача электричества частично возобновлена, а левобережные очистные сооружения работают в штатном режиме.

Согласно прогнозам синоптиков, ночью и утром прогнозируется туман, возможна гололедица, ветер южный, юго-западный 4-9 м/с. Столбики термометров будут опускаться до минус 10 градусов, днем потеплеет до 1 градуса выше нуля.

Ранее «Вестник Кавказа» пиал о том, что в Астрахани тушили масштабный пожар в торговых рядах.