Миссия ЦАХАЛ спасла девятилетнего мальчика в Турции

Опубликовано: 16:59, 11 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Спасатели ЦАХАЛ вызволили ребенка из-под завалов.

Спасательная миссия ЦАХАЛа в Турции спасла девятилетнего мальчика, после того, как он находился под завалами 120 часов.

По словам спасателей, операция по вызволению ребенка длилась более суток. На месте ребенка осмотрел израильский педиатр, затем мальчик был госпитализирован. В настоящее время мальчик находится в больнице.

В ЦАХАЛ отметили, что ребенок стал 19-м спасенным миссией человеком.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что землетрясение в Турции сравнимо со взрывом 500 ядерных бомб.