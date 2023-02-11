Россия будет пропускать без очереди грузовики из Турции

Опубликовано: 15:11, 11 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Сергей Меняйло распорядился пропускать турецкие грузовики на границе вне очереди.

Сергей Меняйло распорядился пропускать турецкие грузовики в Россию вне очереди.

Грузовики из Турции, следующие к Верхнему Ларсу, больше не будут стоять в очереди на российско-грузинской границе, сообщил глава республики Сергей Меняйло.

Он объяснил данное решение землетрясением, которое произошло в Турции 6 февраля. По его словам, учитывая то, что сегодня весь мир объединился вокруг пострадавших от стихийного бедствия, "сейчас это будет правильно".

Как заявили в региональном центре организации дорожного движения, в настоящее время в очереди, которая формируется через онлайн-регистрацию, состоит порядка 2,3 тыс машин, из них 20% направляются в Турцию. Меняйло подчеркнул, что для большегрузов с турецкими номерами появится "зеленый коридор".

В заключение глава Северной Осетии попросил остальных перевозчиков отнестись с пониманием к данному решению.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", в результате землетрясения на юго-востоке Турции погибли более 21 тыс человек.