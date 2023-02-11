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Россия будет пропускать без очереди грузовики из Турции

Россия будет пропускать без очереди грузовики из Турции
Сергей Меняйло распорядился пропускать турецкие грузовики на границе вне очереди.

Сергей Меняйло распорядился пропускать турецкие грузовики в Россию вне очереди.

Грузовики из Турции, следующие к Верхнему Ларсу, больше не будут стоять в очереди на российско-грузинской границе, сообщил глава республики Сергей Меняйло.

Он объяснил данное решение землетрясением, которое произошло в Турции 6 февраля. По его словам, учитывая то, что сегодня весь мир объединился вокруг пострадавших от стихийного бедствия, "сейчас это будет правильно".

Как заявили в региональном центре организации дорожного движения, в настоящее время в очереди, которая формируется через онлайн-регистрацию, состоит порядка 2,3 тыс машин, из них 20% направляются в Турцию. Меняйло подчеркнул, что для большегрузов с турецкими номерами появится "зеленый коридор".

В заключение глава Северной Осетии попросил остальных перевозчиков отнестись с пониманием к данному решению.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", в результате землетрясения на юго-востоке Турции погибли более 21 тыс человек.

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