Землетрясение в Турции сравнили со взрывом 500 ядерных бомб

Опубликовано: 11 фев. 13:45 (UTC+3 MSK)

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Власти Турции сравнили первые два землетрясения со взрывом 500 ядерных бомб.

Землетрясения в Турции, произошедшие 6 февраля, были сродни взрыву 500 ядерных бомб, заявил глава отдела по снижению рисков управления по ЧС Орхан Татар.

Он подчеркнул, что сегодня Турция столкнулась с катастрофой, которая намного превосходит предполагавшееся. По его словам, первое землетрясение, длившееся 65 секунд, имело разрушительный эффект, в то время как второе (45 секунд) оказывало разрушительное воздействие.

Татар отметил, что землетрясение охватило турецкие регионы примерно на две минуты.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", в результате землетрясения на юго-востоке Турции погибли более 20 тыс и пострадали свыше 70 тыс человек. Это самое сильное землетрясение в Турции с 1939 года.