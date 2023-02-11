Прокормят ли Ближний Восток вертикальные фермы?

Опубликовано: 19:00, 11 фев 2023 (UTC+3 MSK)

В регионе, где много солнца, но мало воды, сельское хозяйство - занятие не из простых, поэтому такие страны Персидского залива, как Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты импортируют около 85% всех потребляемых продуктов питания. Возможно, с помощью технологий проблему удастся решить.

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В регионе, где много солнца, но мало воды, сельское хозяйство - занятие не из простых, поэтому такие страны Персидского залива, как Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты импортируют около 85% всех потребляемых продуктов питания. Возможно, с помощью технологий проблему удастся решить, пишет Forbes. Выращивание урожая на полях - непростая задача, но вертикальные фермы могут стать спасением. Система предусматривает выращивание урожая в закрытом пространстве в лотках, расположенных одни над другими, с помощью таких методов как аэропоника и гидропоника.

Движение вверх

Здания для таких ферм могут быть огромными. По слухам, крупнейшая в мире вертикальная гидропоническая ферма открылась в Дубае в прошлом году. Ее площадь составляет 30,5 тыс. квадратных метров, как шесть футбольных полей. Она способна ежегодно обеспечивать до миллиона килограммов салата, шпината, руколы и других культур. Самый большой вертикальный фермерский рынок находится в США, но популярность подобного метода будет расти и в других странах с ограниченным пространством, в частности в Сингапуре или на Ближнем Востоке.

Саудовская Аравия одна из стран, где такое сельское хозяйство набирает обороты. В декабре местная компания Mowreq подписала соглашение о создании совместного предприятия с тайваньской YesHealth по развитию в Саудовской Аравии сети вертикальных ферм, первая из которых начнет работать в Эр-Рияде к концу года. Несколько дней назад было объявлено о создании еще одного совместного предприятия между американским экспертом по вертикальным фермам AeroFarms и Суверенным фондом Саудовской Аравии для развития сети вертикальных ферм.

По словам партнеров нового предприятия, их первая ферма в Эр-Рияде будет самой большой в регионе с ежегодным объемом производства в 1,1 млн килограммов зелени и трав. Ввод в эксплуатацию планируется на 2024 год. Со временем будет появляться все больше вертикальных ферм. Сооснователь и глава отдела маркетинга AeroFarms Марк Ошима говорит, что в ближайшие годы компания планирует развивать подобные предприятия по всему Ближнему Востоку и в Северной Африке.

ОАЭ и Катар

В последнее время соседи Саудовской Аравии тоже заинтересовались технологией: их привлекает идея выращивать урожай, используя на 95% меньше воды, чем в традиционном сельском хозяйстве. К тому же, урожай можно выращивать круглый год, вне зависимости от сезона и погоды. Абу-Даби также претендует на титул обладателя крупнейшей в мире вертикальной фермы. Комплекс GreenFactory Emirates обеспечивает 10 тыс. тонн свежей продукции ежегодно.

У AeroFarms уже есть опыт работы на ближневосточном рынке. В ноябре американская компания подписала партнерское соглашение с Управлением свободной зоны Катара и Doha Venture Capital по строительству вертикальной фермы в Катаре. Ошима обещает, что комплекс заработает в следующем году. Компания также построила ферму для исследований и разработок в Абу-Даби. Она заработала еще в прошлом году, но официальное открытие должно состояться в этом месяце. Задача комплекса - развитие новые сортов урожая и улучшения технологий выращивания.

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Продовольственная безопасность

”Вертикальное фермерство сыграет важную роль в обеспечении продовольственных безопасности и суверенитета, - говорит Ошима. - Этот метод сельского хозяйства может стать катализатором для инноваций, которые, возможно, будут применяться и в традиционном фермерстве. Будет ускоряться развитие семян следующего поколения и растений, которые можно будет выращивать на полях”.

Но сможет ли сектор разрастись настолько, чтобы по-настоящему снизить зависимость от импорта продуктов питания. Саудовский принц Халед ибн Альвалид, основатель и глава инвестиционной фирмы KBW Ventures смотрит в будущее с оптимизмом. Его компания инвестирует средства в аризонскую OnePointOne, которая занимается развитием сельскохозяйственных технологий.

”Одна из причин, по которой KBW Ventures поддерживает OnePointOne, это возможность масштабирования. Вертикальное фермерство обеспечивает планирование производства в определенных масштабах. Можно создать оптимальный по размерам комплекс где угодно, даже в пустыне, и не придется зависеть от сезона и климата, - объясняет принц. - Одним из недостатков вертикального фермерства называют ограниченный набор культур, которые можно выращивать подобным методом. Но я верю, что новые технологии позволят нам решить и эту проблему”.