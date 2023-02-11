Еще 12 тел вытащили из-под завалов в Турции российские спасатели

Опубликовано: 11 фев. 10:38 (UTC+3 MSK)

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Всего МЧСниками извлечено 44 человека, из которых пятеро – живые.

Помогающие в ликвидации последствий землетрясения в Турции представители МЧС РФ за сутки извлекли из-под завалов 12 тел, сообщили в пресс-службе ведомства.

Всего, как доложили в министерстве, за время пребывания в пострадавших от стихийного бедствия районах спасателями было вытащено 44 человека, в том числе пятерых живых.

Помимо российских МЧСников, Турции с разбором завалов помогает 61 страна, включая 23 иностранных отряда.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", в результате землетрясения в Турции и Сирии погибли свыше 20 тыс человек.