Количество жертв землетрясения в Турции превысило 20 тысяч человек

Опубликовано: 10 фев. 22:57 (UTC+3 MSK)

Читайте нас в Дзен Новости Google News

Новые данные о жертвах и пострадавших при землетрясении озвучило руководство Турции. Количество погибших уже превышает 20 тысяч человек, раненых - вчетверо больше.

Страшное землетрясение в Турции уже унесло жизни 20 тысяч человек. Эти данные, обновленные в соответствии с ходом спасательной операции, озвучил глава Минздрава республики.

Фахреттин Коджа уточнил, что катастрофа унесла 20213 жизней, пострадали 80012 человек.

Сирия

Что касается Сирии, то там, по последней информации, в результате землетрясения погибли 1387 человек. Об этом сообщает Минздрав САР. Ранены были, по данным ведомства, 2326 человека.

Шансы на спасение

Спасательные операции продолжаются, однако шансов найти оставшихся в живых под обломками все меньше - с момента землетрясения прошло почти пять суток. Кроме того, на месте трагедии достаточно холодно - температура воздуха опускается до нуля и ниже.

Возможная вина строителей

Тем временем власти Турции начинают выяснять причины, по которым землетрясение оказалось столь разрушительным. Встает вопрос о возможной ответственности строителей домов, которые от подземных толчков складывались как карточные домики.

Так, сегодня в аэропорту Стамбула был задержан главный архитектор одной из строительных компаний, который пытался сбежать в Черногорию. Элитный дом, построенный им в Хатае в 2012 году, обрушился как игрушечный, под завалами оказалось множество людей.

В общей сложности были поданы около 170 юридических обращений с требованиями не выпускать из страны подрядчиков ЖК, разрушившихся от стихийного бедствия.

Ранее сегодня представитель МИД РФ Мария Захарова рассказал корреспонденту "Вестника Кавказа" о долговременной помощи, которую Россия предоставит пострадавшим от природного катаклизма странам.