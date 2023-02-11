За сколько можно купить и снять жилье в Израиле

Опубликовано: 11 фев. 3:00 (UTC+3 MSK)

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Обзор составлен Times of Israel на основе информации из базы данных по налогу на недвижимость и включает анализ предложения и стоимости трех- и четырехкомнатных объектов (две-три спальни). Плохая новость: в самых популярных городах падения цен не предвидится.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал, что доступность жилья в Тбилиси снизилась за год на 14,3%, россияне лидируют по приобретению турецкого жилья, москвичи скупают квартиры в Сочи и Краснодаре, в то время как в самой Москве аренда жилья упала.

Что происходит с недвижимостью Израиля на фоне роста ключевых ставок, не стихающей инфляции и сообщений о том, что на рынке жилья тишина?

Продажа. Цены в 10 городах

В Тель-Авиве с начала года было продано 16 трех- и четырехкомнатных домов. Шесть из них стоили ниже $864 тыс. - средней цены для жилья в Тель-Авиве. В первую неделю января четырехкомнатная квартира на улице Ягур (в менее популярном) юго-восточном Тель-Авиве недалеко от Гиватаима была продана за $822 тыс. Квартира площадью 92 кв. м расположена на четвертом этаже шестиэтажного дома, построенного в прошлом году. В самом Гиватаиме с начала года было продано 10 трех- и четырехкомнатных объектов недвижимости. В прошлом году за то же время было продано 60 квартир. В этом году цена по пригороду Тель-Авива -$720 тыс: среднее между стоимостью жилья в Тель-Авиве и по всей стране ($550 тыс). В середине января трехкомнатная квартира площадью 102 кв. м. на первом этаже в доме 1960 года постройки на улице Каценельсона в самом центре Гиватаима ушла за $550 тыс. В Ришон-ле-Ционе с начала года было продано 17 из 30 домов. Стоимость трех- и четырехкомнатных объектов составила чуть менее $570 тыс. В середине января квартира на Иерусалимской улице в районе Неве Хадарим была продана за $550 тыс. Трехкомнатная квартира (две спальни) площадью 72 кв. м. расположена на третьем этаже трехэтажного дома, построенного в 1960 году. В Петах-Тикве с 1 января продано 59 объектов недвижимости с тремя и четырьмя комнатами. 20 из них ниже средней по стране стоимости, 34 - ниже, чем по Тель-Авиву. В начале января трехкомнатная квартира на улице Кац Михаль Лейб в здании 1980 года площадью 73 кв. м. была продана за $550 тыс. Севернее, вдоль побережья, в Нетании, в этом году продано 67 объектов. 26 из них по цене ниже $570 тыс. В середине января четырехкомнатная квартира площадью 96 кв. м., расположенная на улице Давида Разиэля (в центре города) была продана за $584 тыс. Квартира находится на втором этаже восьмиэтажного дома, построенного в 1970 году. В Хайфе с начала года продано 52 трех- и четырехкомнатных объекта, 33 из них - по цене более низкой, чем в среднем по рынку. На Интернациональной улице в районе Рамат Алон четырехкомнатная квартира ушла за $568 тыс. Расположена она на шестом этаже семиэтажного дома. Ее площадь 97 кв. м. Строительство дома завершится в 2025 году. В Кирьят-Моцкине у Хайфы в этом году продали четыре дома. Средняя цена - $460 тыс. Во второй половине января, четырехкомнатная квартира на улице Анелевича была продана за $440 тыс. Квартира находится на шестом этаже шестиэтажного дома, построенного в 1997 году. Площадь - 118 кв. м. В Иерусалиме, где цены на недвижимость выше средних по стране и куда стекаются иностранные инвестиции, в этом году продано 102 объекта жилой недвижимости. Лишь 27 из них стоило ниже $570 тыс. В частности, трехкомнатная квартира на улице Меира Балабана в районе Неве Яаков ушла за $548 тыс. Площадь квартиры - 58 кв. м, и расположена она в доме 1970 года постройки. В Беер-Шеве с начала года было продано 149 трех-и четырехкомнатных объектов жилья. И только два из них по цене ниже $570 тыс. Одна из самых дорогих сделок состоялась на улице Якова Коэна, где расположен медицинский центр ”Сорока” и Университет имени Бен-Гуриона в Негев. Четырехкомнатная квартира на 16 этаже 21-этажного дома 2011 года постройки площадью 147 кв. м. была продана за $572 тыс. В Тверии, где цены на жилье ниже в среднем по стране, 22 объекта недвижимости сменили хозяев в 2023 году. Только два из них стоили более $570 тыс. В начале января на улице Рава Йосефа Шалома Эльяшива на окраине города четырехкомнатная квартира была продана за $513 тыс. Площадь квартиры в доме, построенном в 2021 году, 136 кв. м.

Аренда. Цены в 6 городах

Стоимость аренды резко возросла, и многие решаются на переезд, поскольку не могут платить по новым тарифам.