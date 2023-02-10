В НАНА опровергли слухи о возможном землетрясении в Азербайджане

Жителям Азербайджана не стоит верить информации из соцсетей о якобы скором землетрясении в стране – она не имеет под собой никаких оснований, сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).
Подобные сообщения, заполонившие азербайджанский сегмент соцсетей и ряд местных СМИ после землетрясения в Турции, носят провокационный характер, следует отслеживать заявления официальных лиц, – заявили в центре сейсмологии, передает Sputnik Азербайджан.
Сейчас сейсмологическая обстановка на территории страны отслеживается сетью сейсмических станций центра сейсмологии и находится на фоновом уровне, добавили в НАНА.
Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", Азербайджан после мощного землетрясения отправил в Турцию очередную партию гуманитарной помощи, на 16 автомобилях министерства отправлено 830 палаток для размещения пострадавших от землетрясения и 279 обогревателей.