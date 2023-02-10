Главный архитектор развалившегося при землетрясении ЖК пойман в аэропорту Стамбула

Опубликовано: 10 фев. 20:02 (UTC+3 MSK)

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Мехмет Яшар Чошкун пытался нелегально покинуть Турцию. Построенный его компанией в Хатае в 2012 году дом не выдержал землетрясения.

В Стамбуле уже в аэропорту был задержан главный архитектор жилого комплекса "Ренессанс" в Хатае, который был полностью уничтожен в результате разрушительного землетрясения. Видеозапись его задержания опубликовала газета Sabah.

По данным издания, Мехмет Яшар Чошкун пытался улететь в Черногорию, нарушая таким образом запрет, который был наложен на него Генпрокуратурой Стамбула.

В Черногорию в 2017 году Чошкун и его брат, совладелец компании и инженер, перенесли ее офис. Брат находится в розыске.

"Смертельный" дом в Хатае

Комплекс "Ренессанс" был сдан в эксплуатацию в 2012 году, в нем насчитывалось 250 квартир, которые стоили от $800 тыс до $1,6 млн. Но в понедельник при подземных толчках 12-этажный дом полностью развалился. Предполагается, что при строительстве были допущены серьезные нарушения, которые и привели к трагическим последствиям.

Судя по фотографиям, опубликованным в СМИ, здание просто упало на землю, при том, что дома вокруг него устояли.

Массовые проверки разрушенных домов

Ранее сегодня стало известно, что около 170 исков поданы в отношении подрядчиков ЖК в пострадавших от стихийного бедствия провинциях: юристы требуют не выпускать их из Турции. Власти намерены проверить, учитывались ли при строительстве требования к сейсмоустойчивости.

Как сообщал "Вестник Кавказа", ранее президент Реджеп Тайип Эрдоган установил режим ЧС в 10 пострадавших провинциях. Он будет действовать на протяжении трех месяцев.