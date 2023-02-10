Олимпиада в Париже пройдет без россиян?

Опубликовано: 10 фев. 18:27 (UTC+3 MSK)

Читайте нас в Дзен Новости Google News

Спортсменам из России и Беларуси вряд ли удастся выступить на очередных летних Олимпийских играх, которые пройдут в 2024 году в Париже.

Группа из 35 стран, включающих в том числе США, Великобританию, Германию, Францию и Японию, потребовала запретить спортсменам России и Беларуси выступить на Олимпиаде – 2024 в столице Франции, заявила сегодня глава Минспорта Литвы Юргита Шюгждинене.

Причем, для продвижения этого решения спорткомитетам этих стран даже не потребуется бойкотировать соревнования, поскольку между ними уже достигнут консенсус - все страны единогласно выступили за такое решение, цитирует Шюгждинене РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

Напомним, ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что история с участием российских спортсменов на международных соревнованиях, включая предстоящие в 2024 году Олимпийские игры в Париже, в последнее время резко набрала обороты: Международный олимпийский комитет 25 января допустил возвращение России и Беларуси в международный спорт, что вызвало поддержку в ООН и среди спортсменов, однако далеко не все страны согласились с этим.