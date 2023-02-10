В Иране задержали подозреваемых в нападении в Исфахане

Опубликовано: 10 фев. 18:03 (UTC+3 MSK)

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Возможные исполнители нападения на военное предприятие в Исфахане схвачены, рассказали в силовых ведомствах Ирана. Деталей силовики пока не сообщают.

Власти Ирана заявили о задержании людей, подозреваемых в совершении атаки с помощью дронов на оборонный объект в Исфахане, пишет агентство IRNA.

Заявление о задержании опубликовали Минразведки ИРИ и КСИР.

Никаких деталей не сообщается, так как расследование дела все еще продолжается.

Нападение на иранские военные объекты

Как сообщал "Вестник Кавказа", 29 января ночью атаке подверглись несколько крупных военных объектов в Иране. Самый серьезный удар пришелся на завод боеприпасов в Исфахане. Однако, как заявили в Минобороны Ирана, он не причинил сколь-либо значимого ущерба, так как один дрон был сбит средствами ПВО, а еще два беспилотника попали в ловушки.

Израиль - под подозрением

Вскоре постпред Ирана при ООН сообщил, что, по данным предварительного расследования, нападение было совершено Израилем. Соответствующие документы Саид Иравани направил главе ООН и в Совбез организации.