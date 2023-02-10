”Формула-1” на Ближнем Востоке: гонки есть, пилотов нет

Опубликовано: 10 фев. 20:00 (UTC+3 MSK)

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Популярность гонок в странах Персидского залива достигла очередных высот после того, как Гран-при ”Формулы-1” начали проводить в Саудовской Аравии и Катаре. Однако арабские гонщики никогда не добивались успехов. Возможно, все изменится в ближайшие годы, учитывая популярность F-1.

Ранее "Вестник Кавказа" рассказывал, в как Саудовская Аравия, ОАЭ и Оман увлеклись велогонками, а также о Гран-при Азербайджана "Формулы-1"

На Ближнем Востоке любят ”Формулу-1” больше, чем в других частях света. Но есть ли в самом регионе гонщики, способные попасть в высший дивизион?

Ливан. Халили Бешир

Ближе всех из арабских гонщиков к появлению на стартовой решетке F1 приблизился Халил Бешир. Гонщик из Ливана увлекся спортом в раннем возрасте, однажды увидев гонку по телевизору. Однако скромная инфраструктура автоспорта в его родной стране, отсутствие финансовой поддержки и финансовых возможностей ограничивали Бешира.

После переезда в Европу он записался в Парижскую школу гонщиков, а затем оказался в тестовой программе ”Формула-Рено 1.6”. Профессиональный дебют состоялся в 2004 году. Он финишировал в первой десятке на трассе ”Золдер” в Бельгии.

Потом из-за проблем с деньгами гонщик продал машину и стал работать механиком в Бельгии. Его успехи на трассе продолжали удивлять, и в итоге он получил возможность участвовать в серии А-1 Гран-при. Бешир стал первым арабским гонщиком, который принял участие в этапе международного чемпионата мира по кольцевым гонкам формульного типа.

За три года лучший результат он показал в 2008 году в Дурбане, завершив гонку восьмым. Однако он так и не смог пробраться в мир F1, хотя добился успеха на телевидении: с 2010 года в составе телевизионной команды Абу-Даби он освещает гонки ”Формулы-1”.

ОАЭ. Аль-Дхахери

Беширу не удалось достичь вершин в мире автоспорта, и теперь арабские болельщики с надеждой смотрят на другого гонщика, рассчитывая увидеть его на стартовой решетке F1. Еще не было арабской звезды ярче, чем Рашин Аль-Дхахери. Сначала он проявил себя в юниорской картинговой серии в Италии. Ранее из картинга в F1 попали такие гонщики как Льюис Хэмилтон, Михаэль Шумахер и Макс Ферстаппен.

Аль-Дхахери достиг высот в мире картинга, что может помочь ему пробиться в команду F1 в ближайшие годы. У 13-летнего выходца из ОАЭ уже есть свои восторженные фанаты на родине, а также потенциал быть приглашенным в одну из топовых команд, благодаря его успеху в Италии. Пройдет время прежде, чем его смогут отобрать в F1 и им заинтересуются такие букмекеры как Arabicbet.org.

Захватывающий год для ближневосточных болельщиков

Сезон ”Формулы-1” 2023 года вот-вот начнется, и скорее всего, популярность гонки на Ближнем Востоке возрастет еще больше. F1 стартует на Ближнем Востоке 5 марта с Гран-при Бахрейна. В середине марта пройдет Гран-при Саудовской Аравии, в Джидде. Затем действо перенесется в Австралию, следом в Европу, а потом снова вернется на Ближний Восток. 18-ю гонку пилоты ”Формулы-1” проведут в Катаре, где Гран-при организуется всего во второй раз. По традиции заключительная гонка пройдет на трассе ”Яс Марина” - Гран-при Абу-Даби состоится 26 ноября.

Светлое будущее

Будущее ближневосточного гоночного спорта выглядит обнадеживающим. Появление нового дарования означает, что совсем скоро арабский гонщик ворвется в мир ”Формулы-1”, а с ним популярность автоспорта достигнет еще больших высот, ранее невиданных. В этом сезоне гонки вновь захватят наше воображение, и фанаты уже с нетерпением ожидают начала сезона.