МЧС России самолетами доставляет в Сирию 70 тонн гуманитарной помощи

Сирия, пострадавшая от землетрясения, получит 70 т гуманитарной помощи, продукты питания будут отправлены в республику двумя самолетами Ил-76 МЧС России.
Первый Ил-76 вылетел в Сирию из Жуковского днем, второй несколько минут назад также отправился в пострадавшие регионы страны. Самолеты доставят палатки и одеяла, муку и сахар, а также другие предметы первой необходимости.
Гуманитарная помощь направлена в Сирию по указанию российского президента Владимира Путина, уточнили в МЧС.
Отметим, накануне гуманитарная помощь была доставлена в Латакию с авиабазы Хмеймим.
Мощные землетрясения произошли в понедельник в Турции и Сирии, погибли тысячи людей, круглосуточно ведутся разборы завалов. Российские спасатели с первого дня трагедии принимают участие в операции, им удалось извлечь живыми из-под завалов 47 человек.
Как сообщила ранее в пятницу «Вестнику Кавказа» Мария Захарова, Россия одной из первых пришла на выручку турецкому и сирийскому народам в борьбе с последствиями стихийного бедствия.