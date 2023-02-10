МЧС России самолетами доставляет в Сирию 70 тонн гуманитарной помощи

Опубликовано: 10 фев. 16:23 (UTC+3 MSK)

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В Сирию из России поступит 70 т продовольствия, гуманитарную помощь доставят бортами МЧС России, они вылетели в пятницу.

Сирия, пострадавшая от землетрясения, получит 70 т гуманитарной помощи, продукты питания будут отправлены в республику двумя самолетами Ил-76 МЧС России.

Первый Ил-76 вылетел в Сирию из Жуковского днем, второй несколько минут назад также отправился в пострадавшие регионы страны. Самолеты доставят палатки и одеяла, муку и сахар, а также другие предметы первой необходимости.

Гуманитарная помощь направлена в Сирию по указанию российского президента Владимира Путина, уточнили в МЧС.

Отметим, накануне гуманитарная помощь была доставлена в Латакию с авиабазы Хмеймим.

Мощные землетрясения произошли в понедельник в Турции и Сирии, погибли тысячи людей, круглосуточно ведутся разборы завалов. Российские спасатели с первого дня трагедии принимают участие в операции, им удалось извлечь живыми из-под завалов 47 человек.

Как сообщила ранее в пятницу «Вестнику Кавказа» Мария Захарова, Россия одной из первых пришла на выручку турецкому и сирийскому народам в борьбе с последствиями стихийного бедствия.