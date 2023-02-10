Польша готова принять на лечение Саакашвили

Опубликовано: 10 фев. 15:57 (UTC+3 MSK)

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Польша готова взять на лечение бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили, сообщил премьер страны Матеуш Моравецкий. Он подчеркнул, что такое предложение польское руководство направило властям Грузии.

Польша обратилась к Грузии с предложением принять на лечение бывшего президента страны Михаила Саакашвили. Об этом сообщил сегодня премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Напомним, как сообщал ранее "Вестник Кавказа", 6 февраля Тбилисский горсуд отказал Михаилу Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья. После этого в "Единое национальное движение" объявило режим ЧП в партии. В ЕНД отметили, что будут ежедневно проводить митинги в Тбилиси до тех пор, пока экс-главу государстве не отправят на лечение за границу.

В начале февраля в клинике, где продолжает лечение Михаил Саакашвили, рассказали, что он разнообразил свой рацион. Опасения врачей по-прежнему вызывает низкий индекс массы тела бывшего президента.