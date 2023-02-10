Польша готова принять на лечение Саакашвили

Польша готова взять на лечение бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили, сообщил премьер страны Матеуш Моравецкий. Он подчеркнул, что такое предложение польское руководство направило властям Грузии.
Польша обратилась к Грузии с предложением принять на лечение бывшего президента страны Михаила Саакашвили. Об этом сообщил сегодня премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Напомним, как сообщал ранее "Вестник Кавказа", 6 февраля Тбилисский горсуд отказал Михаилу Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья. После этого в "Единое национальное движение" объявило режим ЧП в партии. В ЕНД отметили, что будут ежедневно проводить митинги в Тбилиси до тех пор, пока экс-главу государстве не отправят на лечение за границу.
В начале февраля в клинике, где продолжает лечение Михаил Саакашвили, рассказали, что он разнообразил свой рацион. Опасения врачей по-прежнему вызывает низкий индекс массы тела бывшего президента.