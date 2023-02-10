Процесс поставок российского газа в Узбекистан будет ускорен

В Санкт-Петербурге состоялась встреча министров энергетики Узбекистана и Казахстана Журабека Мирзамахмудова и Болата Акчулакова с главой правления АО "Газпром" Алексеем Миллером.
Стороны обсудили поставки газа из России в Узбекистан через Казахстан. Также представители стран рассмотрели итоги предварительной технической инспекции в рамках трехсторонней рабочей группы, возможности поставок и реализацию январской "дорожной карты".
В заключение переговоров была заключена договоренность об ускорении следующего этапа исследований. Кроме того, участники запланировали еще одну встречу.
Ранее, как сообщал "Вестник Кавказа", Миллер и Мирзамахмудов подписали "дорожную карту" по газовому сотрудничеству. До этого такая же сделка была заключена между российской и казахстанской стороной.