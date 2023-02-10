Россия поприветствует диалог Азербайджана, Армении и Грузии в отрыве от Запада

Опубликовано: 10 фев. 14:48 (UTC+3 MSK)

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Мария Захарова заявила, что диалог Баку, Еревана и Тбилиси без участия западных стран будет приветствоваться Москвой и укрепит безопасность на Южном Кавказе.

Москва готова поприветствовать диалог Азербайджана, Армении и Грузии, если он будет проходить без какого-либо участия западных государств, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она подчеркнула, что трехсторонний диалог без западного влияния укрепит стабильность и безопасность на Южном Кавказе, а также завершится урегулированием противоречий в регионе. Такой формат, по ее словам, Москва будет только приветствовать.

"Если же за данной инициативой как-то просматриваются контуры Вашингтона и Брюсселя, которые стремятся подорвать реализацию трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении, то это другая история", - заявила Захарова на брифинге.

Ранее, как сообщал "Вестник Кавказа", МИД РФ заявлял о том, что одним из ключевых приоритетов для России является нормализация армяно-азербайджанских отношений.