Россия и Грузия нарастили товарооборот более чем на 50%

Опубликовано: 10 фев. 12:57 (UTC+3 MSK)

По итогам прошлого года товарооборот России с Грузией достиг $2,5 млрд. РФ вышла на второе место среди крупнейших торговых партнеров Грузии.

В 2022 году товарооборот между Россией и Грузией увеличился примерно на 50%, до $2,5 млрд. Об этом сообщили в Торгово-промышленной палате (ТПП) России.

При ТПП также заработал российско-грузинский деловой совет, который станет главной площадкой для контактов бизнесменов.

Руководителем новой структуры стал глава совета директоров компании "ИК Румб", вице-президент Национального фонда сохранения культурно исторического наследия и развития устойчивого туризма Юрий Балашов.

В ТПП рассказали, что совет будет помогать компаниям из России искать возможность для выхода на рынок Грузии, налаживать прямые связи с партнерами и другое.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", по итогам 2022 года Россия заняла второе место среди крупнейших торговых партнеров Грузии.