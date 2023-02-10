Кремль огласил дату послания Путина Федеральному Собранию

Опубликовано: 10 фев. 13:05 (UTC+3 MSK)

Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин обратится с посланием Федеральному Собранию 21 февраля, сроки прямой линии пока неизвестны.

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию запланировано на 21 февраля, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Темы послания

Пресс-секретарь подчеркнул, что российский лидер акцентирует свое внимание на следующие темы: экономика страны, социальная сфера и военная операция на территории Украины.

Он добавил, что послание Федеральному Собранию пройдет 21 февраля в Гостином дворе. Кроме того, Песков намекнул на приглашение участников боевых действий. При этом, по его словам, вопрос с представителями зарубежных СМИ открыт.

Проведение "прямой линии"

Также представитель Кремля дал ответ по поводу проведения "прямой линии" с президентом. Пресс-секретарь отметил, что данный вопрос рассматривается и выразил уверенность в проведении мероприятия. Однако он не стал оглашать ориентировочные сроки "прямой линии" с главой государства.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал об обращении Путина к Федеральному Собранию во второй половине февраля.