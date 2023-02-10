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"Азеркосмос" поделился общим доходом за 10 лет

&quot;Азеркосмос&quot; поделился общим доходом за 10 лет
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Общий доход компании с 2013 года составил 500 млн манатов, из них 90% - экспортные услуги.

Замглавы ОАО "Азеркосмос" Дунай Бадирханов раскрыл общие доходы компания за 10 лет во время медиа-тура, посвященного юбилею запуска спутника AzerSpace-1.

По его словам, сегодня доходы организации составили 500 млн манатов, из которых 90% приходится на экспортные услуги. Он подчеркнул, что сейчас "Азеркосмос" сотрудничает с 182 местными и иностранными клиентами из 42 государств.

Бадирханов добавил, что компания намерена оставить без изменений динамику роста доходов за счет ресурсов спутников.

Ранее "Вестник Кавказа" рассказывал о том, что космические спутники будут заниматься поиском новых месторождений для Азербайджана.

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