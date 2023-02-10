"Азеркосмос" поделился общим доходом за 10 лет

Общий доход компании с 2013 года составил 500 млн манатов, из них 90% - экспортные услуги.
Замглавы ОАО "Азеркосмос" Дунай Бадирханов раскрыл общие доходы компания за 10 лет во время медиа-тура, посвященного юбилею запуска спутника AzerSpace-1.
По его словам, сегодня доходы организации составили 500 млн манатов, из которых 90% приходится на экспортные услуги. Он подчеркнул, что сейчас "Азеркосмос" сотрудничает с 182 местными и иностранными клиентами из 42 государств.
Бадирханов добавил, что компания намерена оставить без изменений динамику роста доходов за счет ресурсов спутников.
Ранее "Вестник Кавказа" рассказывал о том, что космические спутники будут заниматься поиском новых месторождений для Азербайджана.