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Россия, Казахстан и Узбекистан ускорят переговоры по сотрудничеству в газовой сфере

Россия, Казахстан и Узбекистан ускорят переговоры по сотрудничеству в газовой сфере
Россия выступила с предложением создать "тройственный газовый союз" с Казахстаном и Узбекистаном в конце прошлого года.

Россия, Казахстан и Узбекистан планируют ускорить переговоры по газу, информирует пресс-служба министерства энергетики Узбекистана.

Там отметили, что 9 февраля состоялись переговоры главы "Газпрома" Алексея Миллера, министр энергетики Казахстана Болата Акчулакова и министра энергетики Узбекистана Журабека Мирзамахмудова.

Одной из обсуждаемых тем стали предварительные технические оценки трехсторонней рабочей группы по организации поставок газа из России через Казахстан и Узбекистан.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", в январе текущего года глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов подписали дорожную карту по сотрудничеству в газовой сфере.

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