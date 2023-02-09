Филиалы российских технических вузов появятся в Казахстане

9 фев. 22:47

В Казахстане к 2025 году станет больше филиалов российских вузов, они из года в год пользуются спросом у местной молодежи.

Посол Казахстана в России Ермек Кошербаев рассказал, что республика ведет с российской стороной переговоры по открытию новых филиалов вузов РФ.

К 2025 году, напомнил посол, Казахстан намерен открыть филиалы пяти авторитетных зарубежных вузов. В планах открыть отделения передовых технических вузов России. Также, по словам Кошербаева, ведутся переговоры о совместной работе и подготовке ученых России и Казахстана.

В России в настоящее время учатся 70 тыс студентов из Казахстана - больше, чем из любой другой страны мира.

Отметим, что Россия и Казахстан также успешно сотрудничают в энергетической сфере, в 2023 году это сотрудничество будет продолжено.