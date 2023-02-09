Иран будет участвовать в трехсторонних переговорах Сирии, Турции и России

Иран станет участником трехсторонних переговоров по урегулированию отношений между Турцией и Сирией. Об этом сообщил посол страны Казем Джалали.
Иран принял решение стать участником трехсторонних переговоров Сирии, Турции и России по урегулированию турецко-сирийских отношений.
Об этом сообщил посол Исламской Республики в РФ Казем Джалали.
Он допустил также, что до конца марта в Россию приедет министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.
Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", в конце 2022 года в Москве прошла трехсторонняя встреча, в которой приняли участие министры обороны РФ, Турции и Сирии. В прошлом месяце глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в скором времени к переговорам могут подключиться представители Ирана.