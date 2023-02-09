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Иран будет участвовать в трехсторонних переговорах Сирии, Турции и России

Иран будет участвовать в трехсторонних переговорах Сирии, Турции и России
Иран станет участником трехсторонних переговоров по урегулированию отношений между Турцией и Сирией. Об этом сообщил посол страны Казем Джалали.

Иран принял решение стать участником трехсторонних переговоров Сирии, Турции и России по урегулированию турецко-сирийских отношений.

Об этом сообщил посол Исламской Республики в РФ Казем Джалали.

Он допустил также, что до конца марта в Россию приедет министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", в конце 2022 года в Москве прошла трехсторонняя встреча, в которой приняли участие министры обороны РФ, Турции и Сирии. В прошлом месяце глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в скором времени к переговорам могут подключиться представители Ирана.

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