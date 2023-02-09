Бюджетная альтернатива Средиземноморью

9 фев. 22:00

Черноморское побережье в качестве летнего направления много лет оставалось "планом Б" для туристов, но после пандемии к региону наблюдается повышенный интерес, и некоторые даже начали называть его "новым Средиземноморьем". Что делает его таким популярным?

Название моря - "Черное" - может вводить в заблуждение и даже отпугивать наименее осведомленных туристов. Но это далеко не неприветливое, угрюмое и темное, а прекрасное лазурное и безмятежное море, с многокилометровыми песчаными пляжами и многочисленными местами для купания, отмечает Travel Off Path.

Ранее "Вестник Кавказа" писал, что теперь в Тбилиси от Черепашьего озера в парк Ваке можно будет попасть по туристическим тропам, а в Сочи заработают новые самостоятельные туристические маршруты, путеводителем на которых вступит аудигид.

Чем Черное лучше Средиземного

Черное море не такое кристально чистое по сравнению с морями, окружающими Грецию или Хорватию, но его виды не менее открыточные. В разгар сезона Черное не холоднее Средиземного моря. А касается цвета, то некоторые его участки могут посоперничать с бирюзовой гладью Карибского моря и синью Тихого океана. Побережье Черного моря по-прежнему очень чистое и намного более доступное для пляжного отдыха, чем, например, Ибица, поскольку во всех расположенных вдоль него странах можно найти куда более дешевую аренду и более низкие цены.

В некоторых частях Восточных Балкан объем международных перевозок вырос уже на 43% в годовом исчислении, что доказывает растущую привлекательность Черного моря как туристического направления. Кроме того, все черноморские страны вновь открылись для туризма после пандемии коронавируса, в совокупности став одной из самых свободных зон для путешествий в мире.

Глядя на цены, нетрудно понять возрастающий интерес к Черному морю по всему миру:

Отдыхая в болгарском Бургасе вы потратите на 24,4% меньше, чем в Малаге, Испания.

Обед в недорогом ресторане в турецком Синопе обойдется в среднем в $1,86.

Долгосрочная аренда в грузинском Батуми стоит на 53,2% дешевле, чем во Ницце.

Стоимость жизни в любом городе Румынии будет примерно на 58,7% ниже, чем в Западной Европе.

Некоторым сложно представить лето без прогулок по островам в Эгейском море, поедания мороженого в маленьком городке в Лигурии или романтических прогулок на закате в Валенсии, но и на черноморском побережье вы найдете все то же самое, включая пляжные курорты, великолепную природу и древние города, некоторые еще более древние, чем на средиземноморском побережье.

Какие страны на побережье Черного моря ждут туристов

Болгария

Болгарская Ривьера может похвастаться золотыми песчаными пляжами в форме полумесяца, морскими парками, а также селами с причудливыми каменными домиками, фотографии которых так и просятся в социальные сети. Надо заметить, что и в Бургасе, и в Варне, двух основных аэропортах региона, пассажиропоток вырос на 59% в годовом исчислении.

Грузия

Грузию (Аджарию), которая постоянно попадает в топы списков лучших мест для дистанционной работы в странах Евразии, обычно не включают в списки для круглогодичного пляжного отдыха из-за преимущественно низких температур с весны по осень, но в период с июня по начало августа температура воздуха обычно превышает 30 градусов тепла. Шумный прибрежный город Батуми и морской курорт Кобулети – лучшие пляжные места на Кавказском побережье Черного моря.

Румыния

Черноморское побережье Румынии, граничащей с Болгарией на севере, простирается на примерно 250 км. Оно усеяно рыбацкими деревнями, историческими местами и аквапарками. Город Констанца - крупнейший морской порт страны, откуда туристы могут съездить на живописный курорт Эфорие-Норд, а также посетить римские руины и полюбоваться классической архитектурой центра города.

Турция

Главные достопримечательности Турции расположены на побережьях Эгейского и Средиземного морей, но на недооцененным черноморском побережье находится множество других жемчужин, еще не испорченных массовым туризмом. Например, Трабзон полон византийских достопримечательностей и исторических домов конца 19-го века с фасадами в стиле рококо, а небольшой город Асмэра больше всего известен своими безлюдными пляжами и нетронутой природой.

Скрытая жемчужина

Черноморский регион обладает особым очарованием и множеством исторических достопримечательностей. Виноделие остается определяющей чертой для многих причерноморских государств: по сути, Грузия не зря называют колыбелью виноделия, там занимаются этим на протяжении по крайней мере 6 тысяч лет. Стоимость путешествий в Южную Европу выросла повсеместно - даже в Хорватию, которая когда-то воспринималась как бюджетная альтернатива Италии. Но к счастью, Средиземное море - не единственный вариант пляжного отдыха.