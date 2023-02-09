Музыкальный сервис Spotify решил ликвидировать российское юридическое лицо

9 фев. 18:30

Spotify перестал работать в России весной 2022 года. Заявление о ликвидации юрлица было подано в начале текущей недели.

Аудиостриминговый сервис Spotify приступил к ликвидации своего юридического лица в России, свидетельствуют данные портала ФНС.

Заявление о ликвидации было подано в этот понедельник.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", шведская компания объявила о прекращении работы в России 11 апреля прошлого года. В Spotify отметили, что приняли такое решение после того, как был принят закон о фейках, ставящий под угрозу сотрудников и пользователей.

При этом российские пользователи могут продолжить пользоваться сервисом, если в настройках пользователя реактивируют свой аккаунт в другой стране.