Под санкции США попали связанные с нефтяным сектором Ирана девять компаний

9 фев. 17:47

США ввели санкции против шести иранских, двух сингапурских и одной малазийской компаний, которые занимаются производством и поставками нефтехимических и нефтепродуктов в страны Азии.

США включили в санкционный список девять компаний, которые связаны с нефтяным сектором Ирана.

В пресс-релизе американского министерства финансов сказано, что эти организации играют важную роль в производстве, продаже и поставке покупателям в Азии нефтехимических продуктов и нефтепродуктов.

В частности, новые ограничительные меры затронули шесть иранских копаний, включая крупнейшего в Исламской Республике производителя полиэтилена Amir Kabir Petrochemical Company. Также в списке две сингапурских и одна малазийская организации.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", на прошлой неделе США включили в санкционный список восемь иранских сотрудников Paravar Pars, которая занимается выпуском БПЛА.