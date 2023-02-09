Под санкции США попали связанные с нефтяным сектором Ирана девять компаний

США ввели санкции против шести иранских, двух сингапурских и одной малазийской компаний, которые занимаются производством и поставками нефтехимических и нефтепродуктов в страны Азии.
США включили в санкционный список девять компаний, которые связаны с нефтяным сектором Ирана.
В пресс-релизе американского министерства финансов сказано, что эти организации играют важную роль в производстве, продаже и поставке покупателям в Азии нефтехимических продуктов и нефтепродуктов.
В частности, новые ограничительные меры затронули шесть иранских копаний, включая крупнейшего в Исламской Республике производителя полиэтилена Amir Kabir Petrochemical Company. Также в списке две сингапурских и одна малазийская организации.
Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", на прошлой неделе США включили в санкционный список восемь иранских сотрудников Paravar Pars, которая занимается выпуском БПЛА.