Русский дом передал гуманитарную помощь пострадавшим в Турции

9 фев. 15:59

Граждане получат 60 коробок теплых вещей, еды и средств гигиены.

Российские бизнесмены и дипломаты, работающие в Турции, а также представители Русского дома в Анкаре собрали гуманитарную помощь для граждан Турции, которые пострадали от масштабного землетрясения.

Силами сотрудников Дома и дипмиссии было собрано свыше 60 посылок с теплой одеждой, едой и средствами личной гигиены для пострадавших. Их передали в муниципалитет Чанкая города Анкары, откуда потом коробки направятся в город Самандаг провинции Хатай.

В Русском доме добавили, что продолжают принимать от неравнодушных помощь для пострадавших граждан.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", в результате землетрясения погибли свыше 10 тыс человек. В стране был объявлен общенациональный траур.