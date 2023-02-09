Китай согреет Европу, изменив энергетическую политику

Тем не менее стремление Пекина к использованию трубопроводного газа и угля, а также увеличению внутренней добычи газа сможет сдержать рост спроса в КНР на сжиженное топливо и тем самым облегчить страдания испытывающей дефицит газа Европы, сообщает Reuters.
Как ранее отмечал "Вестник Кавказа", сейчас Китай стремится обеспечить собственную энергетическую безопасность и ускорить экономический рост путем углубления отношений со странами Персидского залива.
СПГ
В 2021 году КНР стала главным покупателем СПГ. Но в 2022 году закупки упали на 20% (до 64 млн тонн или 88 млрд кубометров), поскольку экономическая активность снизилась в связи с локдаунами. Возросшие цены на газ в Европе побудили китайских трейдеров перенаправить американские грузы, полученные в рамках более дешевых долгосрочных контрактов, на континент, страдающий от кризиса, с целью получения прибыли. Вполне вероятно, подобная тенденция сохранится. По данным Kpler, Европейский союз импортировал рекордные 131 млрд кубометров СПГ в прошлом году, что на 60% больше, чем в 2021 году.
Экономический прогноз улучшился
Экономический прогноз Китая улучшился после того, как Пекин внезапно отказался от своей политики нулевого ковида в декабре. Однако спад на рынке недвижимости и ослабление экспорта предполагает, что восстановление будет не таким всеобъемлющим, как в 2021 году, когда КНР впервые ослабила пандемические ограничения. По оценкам китайского Совета по электроэнергии, потребление электроэнергии (ключевой индикатор экономической активности) вырастет всего на 6% в 2023 году по сравнению с 10,3% в 2021 году. В связи с этим рост китайского импорта СПГ планируется на уровне 7% до 94 кубометров в этом году, что на 14% ниже пикового уровня 2021 года, прогнозирует поставщик данных OilChem China.
Уголь
Есть и другие причины, позволяющие предположить, что повторное открытие Китая не усугубит газовые проблемы Европы. После дефицита электроэнергии в 2021 году Китай стал активно использовать уголь, на которой приходится около 60% потребления электроэнергии. В прошлом году добыча угля выросла на 9% до рекордных 4,5 млрд тонн, в 2023 году ожидается дальнейший рост.
Сила Сибири
Правительство КНР также хочет снизить зависимость от волатильных и более дорогих поставок СПГ за счет внутреннего производства газа и обеспечения трубопроводного импорта, в частности, из России. Ожидается, что в этом году поставки по газопроводу ”Сила Сибири” увеличатся до 22 млрд кубометров с 15 млрд кубометров в прошлом году, прогнозирует S&P Global Commodity Insights.
Новая цена
Стараясь обеспечить собственную энергетическую безопасность Китай может ненароком помочь Европе сохранить тепло. 2 февраля регулирующие органы Европейского союза определили новую цену на СПГ в рамках плана по снижению стоимости газового бенчмарка блока, которая в прошло году взлетела на фоне попыток Европы ограничить российский импорт.