Китай согреет Европу, изменив энергетическую политику

9 фев. 19:00

Энергетическая политика Китая может косвенно поддержать Европу. Постпандемическое восстановление экономики увеличит спрос на сжиженный природный газ, которого жаждут европейцы, отказавшиеся от российских поставок на фоне украинского кризиса.

Тем не менее стремление Пекина к использованию трубопроводного газа и угля, а также увеличению внутренней добычи газа сможет сдержать рост спроса в КНР на сжиженное топливо и тем самым облегчить страдания испытывающей дефицит газа Европы, сообщает Reuters.

Как ранее отмечал "Вестник Кавказа", сейчас Китай стремится обеспечить собственную энергетическую безопасность и ускорить экономический рост путем углубления отношений со странами Персидского залива.

СПГ

В 2021 году КНР стала главным покупателем СПГ. Но в 2022 году закупки упали на 20% (до 64 млн тонн или 88 млрд кубометров), поскольку экономическая активность снизилась в связи с локдаунами. Возросшие цены на газ в Европе побудили китайских трейдеров перенаправить американские грузы, полученные в рамках более дешевых долгосрочных контрактов, на континент, страдающий от кризиса, с целью получения прибыли. Вполне вероятно, подобная тенденция сохранится. По данным Kpler, Европейский союз импортировал рекордные 131 млрд кубометров СПГ в прошлом году, что на 60% больше, чем в 2021 году.

Экономический прогноз улучшился

Экономический прогноз Китая улучшился после того, как Пекин внезапно отказался от своей политики нулевого ковида в декабре. Однако спад на рынке недвижимости и ослабление экспорта предполагает, что восстановление будет не таким всеобъемлющим, как в 2021 году, когда КНР впервые ослабила пандемические ограничения. По оценкам китайского Совета по электроэнергии, потребление электроэнергии (ключевой индикатор экономической активности) вырастет всего на 6% в 2023 году по сравнению с 10,3% в 2021 году. В связи с этим рост китайского импорта СПГ планируется на уровне 7% до 94 кубометров в этом году, что на 14% ниже пикового уровня 2021 года, прогнозирует поставщик данных OilChem China.

Уголь

Есть и другие причины, позволяющие предположить, что повторное открытие Китая не усугубит газовые проблемы Европы. После дефицита электроэнергии в 2021 году Китай стал активно использовать уголь, на которой приходится около 60% потребления электроэнергии. В прошлом году добыча угля выросла на 9% до рекордных 4,5 млрд тонн, в 2023 году ожидается дальнейший рост.

Сила Сибири

Правительство КНР также хочет снизить зависимость от волатильных и более дорогих поставок СПГ за счет внутреннего производства газа и обеспечения трубопроводного импорта, в частности, из России. Ожидается, что в этом году поставки по газопроводу ”Сила Сибири” увеличатся до 22 млрд кубометров с 15 млрд кубометров в прошлом году, прогнозирует S&P Global Commodity Insights.

Новая цена

Стараясь обеспечить собственную энергетическую безопасность Китай может ненароком помочь Европе сохранить тепло. 2 февраля регулирующие органы Европейского союза определили новую цену на СПГ в рамках плана по снижению стоимости газового бенчмарка блока, которая в прошло году взлетела на фоне попыток Европы ограничить российский импорт.