Суточная заболеваемость коронавирусом в России продолжает расти

9 фев. 11:35

Коронавирус в России ставит новые рекорды – за минувшие сутки в стране заразились инфекцией еще 12 301 человек.

Российские медики бьют тревогу – число новых заболевших коронавирусом за последние сутки выросло почти на 2 тыс и составило 12 301 человек, поставив новый антирекорд с 16 октября минувшего года, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

В Москве новых случаев 3 535, в Санкт-Петербурге - 1 107, в Московской области - 486. В Краснодарском крае за сутки заболели 178 человек, в Ставропольском крае - 192, в Крыму - 35, в Дагестане - 35, в Кабардино-Балкарии - 43, в Адыгее – 8, в Карачаево-Черкесии - 17, в Чечне - 2, в Северной Осетии – 13, в Ингушетии – 2 новых пациента.

Всего России с начала пандемии подтверждено 22 035 133 случая заболевания, число летальных исходов за сутки возросло на 41 против 44 днем ранее, до 395 447 человек с начала пандемии. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 8 685 против 8 104 днем ранее, до 21 410 128.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", накануне в России был отмечен резкий всплеск суточного прироста заболевших коронавирусом – за минувшие сутки им заразились более 10 тысяч россиян.