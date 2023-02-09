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Глава МИД Хорватии начал официальный визит в Грузию

Глава МИД Хорватии начал официальный визит в Грузию
Министр иностранных дел проведет в Грузии ряд встреч на высшем уровне.

Глава хорватского внешнеполитического ведомства Гордан Грлич Радман начал первый визит в Тбилиси.

Как отметили в пресс-службе МИД Грузии, визит приурочен к 30-летниму юбилею установления дипотношений между Ховатией и Грузией.

Радман проведет ряд встреч на высоком уровне. В частности ему предстоят переговоры с главой МИД Грузии Ильей Дарчиашвили. Планируется, что стороны подпишут соглашения об экономическом сотрудничестве.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что Мексика собирается открыть в Казахстане посольства страны.

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