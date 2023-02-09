Доллар взял планку в 73 рубля

9 фев. 9:20

Рубль на старте торгов на Московской бирже теряет позиции по отношению к основным мировым валютам.

Сегодня утром на старте торгов на Московской бирже рубль сразу просел по отношению к евро, доллару и юаню.

Доллар сумел преодолеть психологическую планку в 73 рубля и уже к 8 часам утра торговался на уровне 73,37 рубля, показав рост на 1,47%, передает ТАСС.

Вслед за долларом в рост устремился и евро – он вырос на 1,55%, до 78,59 рубля.

Не отстает и юань – китайская валюта прибавляет 1,24% и торгуется на уровне 10,802 рубля.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", доллар и евро продемонстрировали уверенный рост еще накануне вечером - американская валюта выросла на 1,15 рубля, достигнув отметки в 72,3 рубля, а евро подрос на 1,33 рубля, до 77,39 рубля.