МЭА: к 2025 году Азия будет потреблять половину мировой электроэнергии

9 фев. 1:30

По данным прогноза Международного энергетического агентства (МЭА), к 2025 году на Азию придется половина глобального энергопотребления, учитывая, что Африка потребляет гораздо меньше, чем ее доля мирового населения.

Китай

Большая часть энергопотребления придется на Китай на населением 1,4 млрд человек. Доля энергопотребления в КНР вырастет с четверти в 2015 году до трети к середине столетия, предполагает организация, штаб-квартира которой расположена в Париже, пишет The Washington Post. ”Китай будет потреблять больше электричества, чем Европейский союз, Соединенные Штаты и Индия вместе взятые”, - говорит Кейсуке Садамори, глава отдела энергетических рынков и безопасности.

Африка

На Африку, где проживает почти пятая часть 8-миллиардного населения планеты, будет приходится всего 3% глобального потребления электроэнергии в 2025 году. ”Этот факт, а также стремительный рост населения континента предполагает острую необходимость в электрификации Африки”, - говорит Садамори.

Возобновляемые источники

Согласно прогнозу МЭА, на атомную энергию и возобновляемые источники придется большая часть роста глобальной электрогенерации в ближайшие три года, благодаря чему будут предотвращены избыточные выбросы парниковых газов в энергетическом секторе. По словам ученых, значительное сокращение всех источников выбросов необходимо в самое ближайшее время, чтобы предотвратить средний рост глобальной температуры на 1,5°C выше доиндустриального уровня. Достижение этой цели, изложенной в Парижском климатическом соглашении за 2015 год, представляется маловероятным, поскольку температура уже повысилась на 1,1 °C по сравнению с отчетным периодом. Единственный способ, благодаря которому можно достигнуть целевого показателя, это полный отказ от ископаемого топлива, в частности, угля, газа и нефти и переход к низкоуглеродным источникам энергии. Однако в то время как одни регионы сокращают долю угля и газа в электрогенерации, в остальных она только увеличивается, сообщает МЭА.

Погода

Эксперты агентства в 134-страничном отчете предупреждают, что спрос на электричество и его поставки все больше зависят от погодных условий, и данную проблему необходимо решать. ”В дополнение к засухе в Европе, мы столкнулись с жарой в Индии в прошлом году, - говорит Садамори. - Аналогичная погода наблюдалась и в центральном и восточном Китае: жара и засуха. США пережили экстремальный мороз в декабре. Все перечисленные погодные явления оказывают серьезнейшую нагрузку на электросети данных регионов”.

”По мере того как энергетический переход набирает темпы, влияние погодных явлений на спрос на электричество будет усиливаться в связи с интенсификацией электрификации и созданием новых отопительных сетей. Одновременно с этим доля зависимых от погоды возобновляемых источников в энергетическом балансе будет расти, - объясняют эксперты МЭА. - На данном этапе усиление гибкости энергосистемы при обеспечении безопасности поставок и устойчивости электросетей - важнейшая из задач”.

Как ранее сообщал "Вестник Кавказа" уникальная для азиатского региона энергетическая программа, объединившая четыре страны - Таджикистан, Киргизию, Пакистан и Афганистан, должна быть завершена к 2026 году.