МЭА: к 2025 году Азия будет потреблять половину мировой электроэнергии

Китай
Большая часть энергопотребления придется на Китай на населением 1,4 млрд человек. Доля энергопотребления в КНР вырастет с четверти в 2015 году до трети к середине столетия, предполагает организация, штаб-квартира которой расположена в Париже, пишет The Washington Post. ”Китай будет потреблять больше электричества, чем Европейский союз, Соединенные Штаты и Индия вместе взятые”, - говорит Кейсуке Садамори, глава отдела энергетических рынков и безопасности.
Африка
На Африку, где проживает почти пятая часть 8-миллиардного населения планеты, будет приходится всего 3% глобального потребления электроэнергии в 2025 году. ”Этот факт, а также стремительный рост населения континента предполагает острую необходимость в электрификации Африки”, - говорит Садамори.
Возобновляемые источники
Согласно прогнозу МЭА, на атомную энергию и возобновляемые источники придется большая часть роста глобальной электрогенерации в ближайшие три года, благодаря чему будут предотвращены избыточные выбросы парниковых газов в энергетическом секторе. По словам ученых, значительное сокращение всех источников выбросов необходимо в самое ближайшее время, чтобы предотвратить средний рост глобальной температуры на 1,5°C выше доиндустриального уровня. Достижение этой цели, изложенной в Парижском климатическом соглашении за 2015 год, представляется маловероятным, поскольку температура уже повысилась на 1,1 °C по сравнению с отчетным периодом. Единственный способ, благодаря которому можно достигнуть целевого показателя, это полный отказ от ископаемого топлива, в частности, угля, газа и нефти и переход к низкоуглеродным источникам энергии. Однако в то время как одни регионы сокращают долю угля и газа в электрогенерации, в остальных она только увеличивается, сообщает МЭА.
Погода
Эксперты агентства в 134-страничном отчете предупреждают, что спрос на электричество и его поставки все больше зависят от погодных условий, и данную проблему необходимо решать. ”В дополнение к засухе в Европе, мы столкнулись с жарой в Индии в прошлом году, - говорит Садамори. - Аналогичная погода наблюдалась и в центральном и восточном Китае: жара и засуха. США пережили экстремальный мороз в декабре. Все перечисленные погодные явления оказывают серьезнейшую нагрузку на электросети данных регионов”.
”По мере того как энергетический переход набирает темпы, влияние погодных явлений на спрос на электричество будет усиливаться в связи с интенсификацией электрификации и созданием новых отопительных сетей. Одновременно с этим доля зависимых от погоды возобновляемых источников в энергетическом балансе будет расти, - объясняют эксперты МЭА. - На данном этапе усиление гибкости энергосистемы при обеспечении безопасности поставок и устойчивости электросетей - важнейшая из задач”.
Как ранее сообщал "Вестник Кавказа" уникальная для азиатского региона энергетическая программа, объединившая четыре страны - Таджикистан, Киргизию, Пакистан и Афганистан, должна быть завершена к 2026 году.