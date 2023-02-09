Почему землетрясение в Турции и Сирии оказалось столь смертоносным

9 фев. 5:00

Совокупность факторов, в числе которых время и место катастрофы, относительно спокойная линия разлома и слабая конструкция разрушенных зданий, привела к тому, что землетрясение, произошедшее в Турции и Сирии в понедельник утром, оказалось настолько смертоносным.

По официальным данным, вчера число погибших в ходе землетрясения в Турции составило 9057 человек, раненых — 53 тысячи. Землетрясение привело к значительным разрушениям из-за огромной силы (мощнейшее землетрясение в Турции с 1933 года), а также потому что оно произошло в густонаселенных районах, пишет The Japan Times.

Вторая причина серьезных последствий - время катастрофы: в 4:17 утра люди оказались в ловушке в своих разрушающихся домах. Конструкция зданий не была в полной мере рассчитана для района, подверженного мощным землетрясениям. Вероятно, это связано с тем, что землетрясение произошло на относительно спокойной линии разлома. На Восточно-Анатолийском разломе землетрясений силой больше 7 баллов не случалось на протяжении двухсот лет, поэтому люди начали игнорировать его опасность.

Повторение 1822 года

Катастрофа почти полностью повторила землетрясение силой в 7,4 балла, которое произошло в том же районе 13 августа 1822 года. Тогда целые города лежали в руинах, а жертвами катастрофы стали десятки тысяч человек. Афтершоки того землетрясения продолжались в течение года. Когда случаются землетрясения подобного рода, эпицентр не так важен, как длина разрыва вдоль линии разлома. В данном случае речь о 100 км.

Неоднородная инфраструктура

Поскольку землетрясения сложно спрогнозировать, сейсмоустойчивые здания критически важны в подобных регионах. На юге Турции и в Сирии сейсмоустойчивая инфраструктура не однородна, поэтому спасение сводится к эвакуации тех, кто выжил. После землетрясения 1999 года турецкое правительство распорядилось, чтобы все новые здания отвечали стандартам сейсмоустойчивости. Сейчас специалисты советуют Турции и Сирии оценить возможность улучшения безопасности более старых зданий.

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