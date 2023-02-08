Россия расширила антиамериканский "черный" список

8 фев. 19:40

В "стоп-лист" внесены еще 77 граждан США.

Москва вводит персональные санкции против 77 американцев, сообщает сайт МИД РФ.

Эти рестрикции устанавливаются в ответ на внесение Вашингтоном новых россиян в свои "черные" списки.

РФ вводит ограничения на базе принципа взаимности против руководства штатов, некоторых американских федеральных ведомств и компаний, причастных к поставкам вооружений Украине, а также некоторых их родственников.

В МИД России обратили внимание на то, что все враждебные шаги ударят в итоге по самим их инициаторам.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал, что ЕС на ближайшем саммите намерен рассмотреть новые антироссийские меры, включая контроль за соблюдением прежних ограничений и возможность использования замороженных активов.