Россия расширила антиамериканский "черный" список

В "стоп-лист" внесены еще 77 граждан США.
Москва вводит персональные санкции против 77 американцев, сообщает сайт МИД РФ.
Эти рестрикции устанавливаются в ответ на внесение Вашингтоном новых россиян в свои "черные" списки.
РФ вводит ограничения на базе принципа взаимности против руководства штатов, некоторых американских федеральных ведомств и компаний, причастных к поставкам вооружений Украине, а также некоторых их родственников.
В МИД России обратили внимание на то, что все враждебные шаги ударят в итоге по самим их инициаторам.
Ранее "Вестник Кавказа" сообщал, что ЕС на ближайшем саммите намерен рассмотреть новые антироссийские меры, включая контроль за соблюдением прежних ограничений и возможность использования замороженных активов.