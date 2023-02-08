Пашинян готов открыть все транспортные коммуникации с Азербайджаном?

Власти Армении выражают готовность максимально быстро открыть железнодорожные и автомобильные коммуникации с Азербайджаном, такое заявление сделал армянский премьер Никол Пашинян.
По его словам, благодаря этому можно будет добиться значительного роста товарооборота между РА и Евразийский экономическим союзом.
Глава правительства уточнил, что разблокирование всех транспортных связей в регионе прописано в Трехстороннем заявлении от 9-10 ноября 2020 года, в скорейшей реализации которого заинтересован Ереван.
Как сообщал "Вестник Кавказа", ранее российский премьер-министр в ходе переговоров с армянским коллегой напомнил о важности выполнения трехсторонних договоренностей между Баку, Ереваном и Москвой. Михаил Мишустин подчеркнул, что их полноценная реализация входит в интересы всех стран региона.