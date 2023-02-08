СМИ: в подрыве "Северных потоков" виноваты США

8 фев. 16:47

Американский журналист Сеймур Херш приоткрыл тайну подрывов газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2", произведенных в конце сентября минувшего года в территориальных водах Дании.

В подрывов экспортных газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2", произведенных в территориальных водах Дании в начале осени минувшего 2022 года, виноваты Соединенные Штаты Америки: их водолазы еще летом установили под трубы взрывчатку, которую спустя потом активировали норвежцы, написал у себя на сайте журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, ссылаясь на осведомленный источник.

Минувшим летом водолазы ВМС США, работая под прикрытием учений НАТО, заложили взрывные устройства с дистанционным управлением, уничтожившие три из четырех трубопроводов "Северный поток". Инициировал заряды гидроакустический буй, сброшенный 26 сентября с самолета ВМС Норвегии, - передает РИА Новости.

При этом журналист отметил, что такое решение далось президенту США нелегко, и дело было не в какой-нибудь морали или в экономическом факторе – более всего глава Белого дома опасался, что теракт оставит улики, по которым легко можно будет установить его исполнителя. Дискуссии по столь важному вопросу длились более девяти месяцев.

В Белом доме и ЦРУ активно отвергают любые сообщения о причастности Вашингтона к диверсии, называя их не иначе как ложью и вымыслом.

Напомним, "Вестник Кавказа" сообщал, что еще в октябре минувшего года пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что проведение расследования диверсий на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" будет долгим, и Вашингтон пока не готов выступать с утверждениями о том, чем закончится разбирательство.

26 сентября 2022 года оператор Nord Stream 2 AG сообщил о чрезвычайном происшествии: давление в одной из ниток газопровода "Северный поток-2" упало с 300 до 7 бар. Затем давление упало еще в двух нитках газопровода. Только через сутки западные СМИ сообщили, что причиной падения давления в газопроводе "Северный поток - 2" и на обеих нитках трубопровода "Северный поток" могла стать целенаправленная диверсия.