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Власти Великобритании озвучили новые санкции против России

Власти Великобритании озвучили новые санкции против России
Власти Великобритании обнародовали новый список антироссийских санкций, который, помимо 15 физических и юридических лиц, затронул ряд компаний, связанных с оборонной промышленностью РФ.

Новый список британских антироссийских санкций, опубликованный на сайте британского правительства, пополнили восемь физических и семь юридических лиц и ряда копаний, занимающихся разработками в сфере российского оборонпрома - Zala Aero Group, ЦСГ, "Ростехкомплект", "Оборонлогистика", "Москомсвязь", "Липецк", "Топаз" и завод "Универсалмаш", сообщается в документе.

Что касается персон, то в список включен председатель совета директоров группы компаний "Р-Фарм" Алексей Репик, владелец Regnum Сергей Руднов, владелец компании "Энергетика. Содружество. Успех" Николай Егоров, акционер банка "Россия" Светлана Кривоногих и владелец компании "Аэростарт" Виктор Мячин, передает РИА Новости.

Также в обновленном списке заместитель председателя совета директоров АО "СО ЕЭС" Евгений Школов, уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов и его сын - президент общественной организации "Деловая Россия" Павел Титов.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", ранее новые санкции против ряда российских компаний, физических и юридических лиц ввели канадские власти, под рестрикциями оказались 38 человек и 16 компаний.

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