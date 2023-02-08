В центре Турции зафиксированы новые подземные толчки

8 фев. 14:42

В Турции фиксируют новые землетрясения – сегодня днем подземные толчки магнитудой 4,5 потрясли центральную часть страны.

Сейсмологи сегодня зафиксировали в центральной части Турции новое землетрясение, его магнитуда составляла 4,5, сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре.

Очаг землетрясения, отмеченного в 13:26 мск, залегал на глубине 2 км в 37 км от города Газиантеп, население которого насчитывает 1 млн человек, передает РИА Новости.

По последним данным, при землетрясении на юге Турции, произошедшем рано утром в понедельник, погибло более 8,5 тыс человек, число пострадавших почти достигло 50 тыс, в пострадавших провинциях обрушились 6444 здания.

Напомним, 6 февраля Турцию потрясло сильное землетрясение, подземные толчки ощущались также в Сирии и Ливане. Первое землетрясение было зафиксировано в 04:17 в районе Пазарджик в провинции Кахраманмараш, оно оказалось самым сильным – 7,6, за ним последовали еще три землетрясения в провинции Газиантеп магнитудой 6,4-6,6 и серия мощных афтершоков, которые ощущались в десяти провинциях страны.