Эрдоган прибыл к эпицентру землетрясения в Турции

8 фев. 14:00

Президент Турции прибыл в провинцию Кахраманмараш, ставшую эпицентром землетрясения.

Президент Турции Тайип Эрдоган начал визит в Кахраманмараш – провинцию, ставшую эпицентром потрясшего юго-восток Турции в минувший понедельник землетрясения.

В результате землетрясения, магнитуда которого составила 7.7 балла, погибло более 7 тыс человек и более 40 тыс получили ранения. В 10 провинциях на три месяц введен режим ЧС. На местах разрушений продолжаются поисково-спасательные работы. Турецким коллегам помогают спасатели из многих стран мира, в числе первых на просьбу Турции о помощи откликнулись Россия, Азербайджан, Казахстан, Израиль и Грузия.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что у посольства Турции в Москве проходит траурная акция.