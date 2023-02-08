Траурная акция у посольства Турции в Москве

Стихийная акция памяти жертв разрушительного землетрясения проходит в Москве у посольства Турции.

Самые разные люди, в том числе представители азербайджанской и турецкой диаспор, несут цветы, траурные венки, игрушки и свечи к турецкому диппредставительству в Москве, чтобы выразить свои соболезнования и разделить скорбь народа Турции в связи со страшным землетрясением, которое произошло в понедельник.

Многие приносят гуманитарную помощь для жителей провинций, пострадавших от катастрофы, - о ее сборе ранее объявила сама дипмиссия. В разрушенных стихийным бедствием районах остро не хватает палаток, обогревателей, одеял и зимней одежды, спальных мешков и термосов, пауэрбанков.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", землетрясение в турецкой провинции Кахраманмараш унесло жизни 7108 человек, еще 40910 были ранены. Спасательные работы продолжаются.