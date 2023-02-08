Суточная заболеваемость коронавирусом в России совершила резкий скачок

8 фев. 11:44

В России отмечен резкий всплеск суточного прироста заболевших коронавирусом – за минувшие сутки им заразились более 10 тысяч россиян.

Коронавирус неожиданно проявил свой норов: за минувшие сутки в стране прибавилось 10 389 новых инфицированных, тогда как днем ранее их было всего 7 615 человек, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Столь мощный рост заболевших отмечается впервые с 20 октября прошлого года, когда количество заболевших тоже превысило 10 тыс человек.

В Москве новых случаев 3 116, в Санкт-Петербурге - 1 034, в Московской области - 264. В Краснодарском крае за сутки заболели 177 человек, в Ставропольском крае - 139, в Крыму - 47, в Дагестане - 25, в Кабардино-Балкарии - 12, в Адыгее – 5, в Карачаево-Черкесии - 15, в Чечне - 1, в Северной Осетии – 15, в Ингушетии – 3 новых пациента.

Всего России с начала пандемии подтверждено 22 004 828 случаев заболевания, госпитализация потребовалась 1 393 пациентам. Число летальных исходов за сутки возросло на 44 против 43 днем ранее, до 395 406 человек с начала пандемии. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 8 104 против 8 455 днем ранее, до 21 401 443.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", днем ранее суточный показатель новых заболевших коронавирусом медленно, но все же пошел на спад – в стране выявили чуть больше 7 600 случаев заболевания.