В Турции оценили российскую помощь

8 фев. 10:59

Российские спасатели в Турции работают круглосуточно ради спасения людей.

В региональном офисе правительственного Управления по чрезвычайным ситуациям Турции в провинции Кахраманмараш высоко оценили помощь, которую оказывают российские спасатели турецким коллегам в деле спасения пострадавших от землетрясения жителей Турции.

Сообщается, что в настоящее время спасательные работы ведутся в круглосуточном режиме.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что на помощь Турции приехали спасатели из стран СНГ и Грузии.