Россия усилит группировку спасателей в Турции

8 фев. 10:42

Сегодня в Турцию в регион, пострадавший от сокрушительного землетрясения, отправится дополнительная группировка российских спасателей.

Глава МЧС России Александр Куренков поручил направить в Турцию дополнительную группировку спасателей, которая усилит уже работающие на месте трагедии подразделения, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Сейчас борт МЧС готовится к вылету в зону чрезвычайной ситуации, передает РИА Новости.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал, что в пострадавших от землетрясения турецких районах работают спасатели из 14 стран.

Напомним, ранним утром 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7, ставшее самым сильным с 1939 года. По последним данным, число погибших в стране достигло почти 5,9 тыс, ранено более 34,8 тыс человек.