Ирану нужно все больше урана

8 фев. 2:00

Иран приступил к этапу разработки месторождения, которое считается крупнейшим урановым рудником в центральной провинции Йезд. На днях в присутствии главы Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммада Эслами прошла церемония открытия рудника Нариган, расположенного примерно в 35 км от города Бафк.

Расширение производства ядерной энергии

Эслами назвал месторождение "крупнейшим уран-молибденовым рудником" в стране и сказал, что "создание потенциала для расширения производства ядерной энергии и применения радиации относятся к числу основных целей, преследуемых ОАЭИ в рамках всеобъемлющего стратегического плана развития атомной промышленности".

"Сегодня был первый день разработки рудника Нариган в Бафке, и цель состоит в том, чтобы добраться до основных элементов, - сказал Эслами. - Уран, добытый на этом руднике, будет отправлен в Исфахан для очистки и производства ядерного топлива". Эслами добавил, что "результаты оценки разведочных запасов свидетельствуют о наличии 650 тонн металлического урана и 4600 тонн металлического молибдена в категории окончательных и вероятных запасов".

Ядерные объекты

В 2006 году Иран объявил, что обнаружил урановую руду на трех новых участках в районе Хошуми, Чарчуле и Нариган в центре страны. Основным источником урана в Иране стал рудник Саганд, мощность которого составляет 132 тысячи тонн руды в год. Доказанные запасы страны составляют от 3000 до 5000 тонн урана. Ключевыми ядерными объектами Ирана считаются Бушерская АЭС, завод по обогащению топлива в Фордо, завод по обогащению в Натанзе, Исфаханский научно-исследовательский и производственный центр ядерного топлива, Эрдеканский ядерный топливный завод, Исследовательский центр атомной энергии в Бонабе и Руданский ядерный исследовательский центр.

Иран и МАГАТЭ

Представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канани отверг заявление США, Франции, Германии и Великобритании о существенных изменениях на одном из его ключевых объектов по ядерному обогащению. Канани сказал, что Иран официально передал Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) подробную информацию о своем обогащении урана до уровня чистоты 60% на установке в Фордо, и добавил, что информация обо "всех формах обогащения" была распространена с помощью вопросника, представленного МАГАТЭ в ноябре 2022 года.

Он отметил, что в ходе последней инспекции МАГАТЭ, проведенной в январе, никакой деятельности по обогащению, противоречащей заявлениям Ирана, содержащимся в ноябрьском вопроснике, не проводилось. В докладе от 1 февраля МАГАТЭ раскритиковало Тегеран за "необъявленное изменение" взаимосвязи между двумя кластерами передовых обогатительных машин в Фордо. Однако ОАЭИ опровергла эту информацию, заявив, что инспектор МАГАТЭ допустил "ошибку", и что проблема уже решена.

Гросси едет в Тегеран

Три европейские страны и США назвали иранское заявление "несоответствующим действительности". Ожидается, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибудет в Тегеран в феврале, поскольку МАГАТЭ и Иран зашли в тупик в связи с расследованием в отношении происхождения частиц урана на трех незаявленных объектах Ирана, которое проводят наблюдатели за ядерным оружием.

В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США вышли из СВПД, сославшись на нарушение Тегераном договоренностей. Иран в ответ стал обогащать уран выше дозволенного уровня. С апреля 2021 года ведутся переговоры о восстановлении СВПД в его первоначальном виде.