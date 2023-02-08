5 самых жутких ближневосточных землетрясений за 2 тысячи лет

8 фев. 8:00

Ближневосточный регион потрясло одно из самых сильных землетрясений в мире за последние годы, наиболее мощный удар пришелся на Турцию и Сирию. Число погибших в результате толчков превысило 5 тысяч человек, десятки тысяч пострадали.

Бедствие в основном затронуло юго-восточные и центральные турецкие провинции, а также северо-запад Сирии - районы, которые ранее пострадали от двух самых разрушительных землетрясений за всю историю человечества, пишет Middle East Eye. От землетрясений, в результате которых были повреждены исторические здания и погибли десятки тысяч человек, страдали также Иран, Палестина и Египет.

Алеппо, Сирия (1138)

Землетрясение в сирийском Алеппо, которое произошло 11 октября 1138 года, стало одним из самых разрушительных за всю историю человечества. По данным арабского историка XV века Ибн Тагрибирди, тогда погибло около 230 тысяч человек. Цитадель Алеппо, а также мусульманский форт Эль-Атариб (теперь часть мухафазы Алеппо) были полностью разрушены. В то время у Алеппо шли сражения между мусульманами и крестоносцами. Была разрушена и цитадель крестоносцев в Хариме, который сейчас относится к контролируемой оппозицией сирийской провинции Идлиб.

Дамган, Иран (856)

Дамганское землетрясение 856 года (север современного Ирана) также было одним из самых страшных стихийных бедствий в мировой истории. 22 декабря 856 года землетрясение магнитудой 7,9 и интенсивностью X (один из максимальных уровней по шкале интенсивности Меркалли) произошло на территории иранской провинции Альборз. Считается, что погибло около 200 тысяч человек, хотя эта цифра оспаривается. В Геологической службе США землетрясение назвыают самым мощным в истории человечества. Был значительно разрушен город Дамган, а также несколько прилегающих к нему районов. До его разрушения в 1723 году Дамган был столицей средневековой персидской провинции Кумис. Иран расположен на линии разлома между аравийской и евразийской плитами, столкновение которых приводит к разрушительным землетрясениям.

Антиохия, Турция (526)

Крупнейшее землетрясение 526 года произошло в византийском городе Антиохия - на стыке трех тектонических плит: африканской, аравийской и анатолийской. Тогда погибло 250 тысяч человек, большинство – из-за пожаров, вспыхнувших после землетрясения. Согласно современным оценкам, магнитуда землетрясения могла бы оцениваться в 7 баллов. Среди выдающихся зданий, разрушенных в результате пожара, была великая антиохская церковь. Некоторые исследователи полагают, что огромное число погибших могло быть связано с тем, что в Антиохии проходил ежегодный христианский праздник Вознесения, который привлекал путешественников со всей Византийской империи.

Долина реки Иордан (1033)

По мнению большинства ученых, землетрясение 1033 года в долине реки Иордан имело магнитуду от 6,7 до 7,1 балла и унесло жизни не менее 70 тысяч человек. Эпицентр находился в разломе Мертвого моря, между африканской и аравийской тектоническими плитами. Тогда были разрушены такие Наблус, Иерихон, Хеврон, Тверия, Ашкелон и Акка. В Газе была разрушена мечеть, а в Иерусалиме повреждены стены старого города и церкви. Дворец Хишама в Иерихоне времен первой исламской династии также был разрушен.

Каир, Египет (1754)

40 тыс. человек погибло в ходе землетрясения магнитудой 6,6 балла в Каире в 1754 году. Множество зданий обрушилось, многие жители погибли. Был частично разрушен каирский некрополь - исламское кладбище на юго-востоке города. Монастырь Святой Екатерины на Синайском полуострове, который сейчас включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, также был поврежден в результате землетрясения и впоследствии отремонтирован.

Ранее "Вестник Кавказа" описал 6 самых мощных землетрясений XXI века, а также рассказал о том, как сегодня русские добровольцы помогают турецким друзьям.